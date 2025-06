O Atlético-MG vai enfrentar o Internacional nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Cuca deve escalar a equipe no tradicional 4-3-3, mas conta com uma dúvida na zaga. Apesar disso, Dudu deve surgir entre os titulares e fazer a sua estreia com a camisa atleticana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Lyanco foi expulso na última rodada do Brasileirão, no jogo contra o Ceará. Com isso, Cuca não conta com o zagueiro para esta partida. Vitor Hugo, Igor Rabello e Iván Román despontam como possíveis substitutos. Vitor Hugo é o que mais tem tido minutos na temporada e deve surgir entre os 11.

Já no ataque, o torcedor do Atlético tem uma boa notícia. Dudu deve iniciar a partida como titular. O atacante vem treinando na Cidade do Galo há praticamente um mês, e finalmente fará a sua estreia com a camisa atleticana. O camisa 92 entra na vaga originalmente de Cuello, mas que vem sendo ocupada por Igor Gomes.

continua após a publicidade

O Atlético possui três jogadores que foram convocados para as respectivas seleções. Alonso, pelo Paraguai, Iván Román, pelo Chile, e Alan Franco, pelo Equador. Os três estão relacionados para a partida. Alonso e Franco iniciam o jogo.

Provável Galo: Everson; Natanael, Vitor Hugo (Igor Rabello), Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

continua após a publicidade

Dudu em treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Elenco de férias

A partida contra o Internacional será o último jogo do Galo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes 2025. Com essa pausa no calendário, os jogadores atleticanos terão 13 dias de férias neste período.

O período de férias começa no dia 13 de junho, logo depois da partida contra o Internacional. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados.

Com isso, serão 15 dias de preparação neste intervalo, antes de que o Atlético enfrente o Bahia, primeiro adversário após a parada.