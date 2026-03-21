Domínguez lamenta resultado e diz que Atlético-MG 'não sofreu' mas erro defensivo decidiu o jogo

Neste sábado (21), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou a atuação da equipe, lamentando o resultado, principalmente diante do contexto do jogo, em que o Atlético criou oportunidades, mas acabou sendo prejudicado por falhas defensivas.

Neste sábado (21), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou a atuação da equipe, lamentando o resultado, principalmente diante do contexto do jogo, em que o Atlético criou oportunidades, mas acabou sendo prejudicado por falhas defensivas.

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Domínguez começou sua análise destacando o panorama geral da partida. O treinador reconheceu evolução na equipe, mas apontou que a falta de contundência ofensiva e os erros na defesa acabaram decidindo o resultado:

— Acho que pela contundência (a derrota). Só tivemos uma ou duas chances que foram no alvo. Tivemos um erro defensivo que foi o que decidiu o resultado. Isso nos dá muito bronca — iniciou Domíguez

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— Creio que tivemos uma evolução, temos que agarrar nisso. Temos que agarrar que hoje o Atlético na forma que queremos encontrar, impôs seu jogo. O adversário não fez dano a gente. Temos que ter tranquilidade também — analisou o treinador

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Erro defensivo de Iván Román

Domínguez também comentou sobre o erro de marcação de Iván Román, que resultou no gol do Fluminense. O treinador saiu em defesa do jovem, destacando que ele vinha de uma grande atuação contra o São Paulo, na qual marcou o gol da vitória, mas não conseguiu repetir o desempenho neste sábado.

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— Roman era um fenômeno até então e agora "tem que tirar pra baixo do trem?" e não é agora que vamos tirar. Temos que ter calma com os garotos, falamos na semana passada sobre os garotos, tem boa projeção mas são garotos. Ainda tem que crescer, está crescendo. Antes ganhamos por ele, mas não só por ele pela equipe e hoje também perdemos pela equipe — disse o treinador.