Vencer ou Vencer: Atlético recebe o Puerto Cabello em 'decisão' na Sul-Americana

O Atlético tem pela frente um confronto decisivo contra o Puerto Cabello, da Venezuela. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Atlético tem pela frente um confronto decisivo contra o Puerto Cabello, da Venezuela. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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O Grupo B chega à rodada final completamente equilibrado. Atlético, Cienciano e Puerto Cabello somam sete pontos, enquanto o Juventud aparece logo atrás, com seis. No momento, pelos critérios de confronto direto, o Puerto Cabello lidera a chave, seguido pelo Cienciano, com o Galo em terceiro lugar.

Apesar do cenário atual, a situação ainda está aberta para o time mineiro. Atuando em casa, o Atlético recebe justamente o líder do grupo e, em caso de vitória, assume a primeira colocação e garante a classificação direta às oitavas de final.

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Isso porque o Galo leva vantagem no confronto direto com o Cienciano: perdeu por 2 a 1 no Peru, mas venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte, o que pode ser decisivo na definição dos critérios de desempate. Assim, um triunfo sobre o Puerto Cabello também colocaria a equipe à frente dos peruanos na classificação final do grupo.

Por outro lado, o duelo decisivo aumenta a pressão sobre o Atlético. Qualquer resultado que não seja a vitória elimina a equipe da competição. Em caso de empate ou derrota, o Galo fica fora da zona de classificação e sem chance de disputar os playoffs, encerrando sua participação ainda na fase de grupos.

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Puerto Cabello x Atlético na partida de ida da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Juan Barreto / AFP)

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