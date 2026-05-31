No último ato antes da pausa, Domínguez ainda busca estabilidade no Atlético

O Atlético entra em campo contra o Vasco na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. O duelo é importante para o técnico Eduardo Domínguez, que ainda busca maior estabilidade no comando da equipe em meio a uma temporada de oscilações.

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O Atlético entra em campo contra o Vasco na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. O duelo é importante para o técnico Eduardo Domínguez, que ainda busca maior estabilidade no comando da equipe em meio a uma temporada de oscilações.

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Desde que chegou ao clube, no fim de fevereiro, Domínguez já dirigiu o Atlético em 23 jogos. Nesse período, o treinador soma 10 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 48%.

O desempenho ofensivo e defensivo também chama atenção. O time marcou 26 gols e sofreu 25, sendo que foi vazado em 17 das 23 partidas. Apenas em seis jogos a equipe conseguiu terminar sem sofrer gols, um dado que contrasta com a proposta histórica do treinador, conhecido por montar defesas mais sólidas e consistentes.

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Apesar das dificuldades, Domínguez alcançou dois objetivos importantes no primeiro semestre: manter o clube vivo nas competições de mata-mata. Na Copa do Brasil, o Atlético eliminou o Ceará nos pênaltis e avançou às oitavas de final, onde enfrentará o Juventude. Já na Sul-Americana, garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo e também está nas oitavas de final.

No Campeonato Brasileiro, porém, a campanha ainda é irregular. O time soma 21 pontos e ocupa a 12ª colocação.

Diante desse cenário, um resultado positivo contra o Vasco é fundamental para dar mais tranquilidade ao trabalho da comissão técnica e permitir uma preparação mais consistente durante a pausa para o Mundial, antes da retomada da temporada.

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Domínguez em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Vasco x Atlético

Vasco e Atlético se enfrentam no próximo domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. Após o confronto, os clubes terão mais de um mês de preparação até a retomada do calendário oficial, prevista para a semana do dia 20 de julho.

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