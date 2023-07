Às vésperas da votação que poderá transformar o Atlético-MG em clube-empresa, a diretoria do clube alvinegro enviou, aos conselheiros do time mineiro, um documento que detalha o processo de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo. Ao que tudo indica, a instituição será controlada por uma holding de empresas, que comprará 75% da Associação.