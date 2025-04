Diretor do Atlético-MG fala sobre elenco e possibilidade de reforços

Após o empate entre Atlético-MG e Caracas por 1 a 1, pela Sul-Americana, Victor Bagy, diretor de futebol atleticano comentou sobre elenco. O cartola atleticano diz que enxerga como críticas que surgiram pela fase do time, para Victor não haviam comentários sobre o elenco na boa fase mineira.

- Muitos se questionam a respeito sobre elenco, sobre reposições, mas o futebol é dinâmico e quando nós tínhamos 9 vitórias seguidas no Campeonato Estadual, Copa do Brasil, nós tínhamos um grande elenco. Então o futebol é dinâmico, as coisas mudam rapidamente, o fato é que estamos tendo alguns problemas em relação a desfalques também, hoje eram pelo menos 6 desfalques, e é algo que a gente passou ano passado também.

Victor afirmou que existe sim monitorações por novos reforços. O diretor pregou cautela, relembrando o orçamento do Atlético.

- Claro que a gente monitora, a gente busca, dentro das nossas possibilidades, nosso alcance financeiro, sermos criativos para poder reforçar o elenco. Mas não dá para falar de forma individualizada, o que eu posso garantir é que a gente está o tempo todo monitorando o mercado, buscando opções que encaixem no perfil financeiro e técnico do clube.

O diretor do Atlético disse que no momento é necessário cobrar de quem está no clube. Victor diz que o clube aguarda a janela do meio da temporada para indentificar o que se pode fazer com o orçamento do clube.

- Temos até aí junho para poder fazer contratações, então é trabalhar, cobrar, fazer cada um evoluir dentro das suas carências e aguardar a janela do meio ano para realmente identificarmos aquilo que a gente pode alcançar dentro do nosso orçamento.

Elenco curto?

A partida contra o Caracas marcou um Atlético misto. O Galo chegou com nove desfalques para a partida, com isso Cuca teve que alterar a formação. Ao longo da partida, o treinador do Galo teve que contar com jovens para fazer alterações, por ter um banco sem tantos veteranos.

Foram nove desfalques do lado do Atlético. Entre eles estão Hulk e Scarpa. O artilheiro do Galo na temporada ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos de fortalecimento muscular. Enquanto isso, o camisa 10 não viajou por conta do nascimento do segundo filho.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).