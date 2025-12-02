Cuello retorna de lesão em tempo recorde e impressiona no Atlético-MG

Liberado pelo departamento médico do Atlético nesta segunda-feira (2), o atacante Cuello voltou a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A evolução clínica do jogador superou as expectativas iniciais e chamou a atenção da torcida atleticana, já que o tempo de recuperação foi consideravelmente mais curto do que o previsto.

Cuello se lesionou no dia 17 de setembro, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Bolívar. O atleta sofreu uma fratura na fíbula associada a ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia.

Na últimas semana o atacante iniciou o processo de transição com corridas no campo e pequenas atividades com bola e intensificou os trabalhos nos últimos dias, sendo liberado oficialmente para atuar nas partidas 75 dias após se lesionar.

Cuello ao se lesionar contra o Bolívar (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Cuello no Atlético

Antes da lesão, Cuello era um dos melhores jogadores do Galo na temporada. O jogador chegou ao clube mineiro em janeiro de 2025 por aproximadamente R$ 36 milhões e assinou contrato por quatro temporadas. Participou de 40 partidas no ano, marcou seis gols e distribuiu outras seis assistências.

A recuperação recorde de Cuello impressionou a torcida atleticana nas redes sociais, confira:

Situação do Atlético no Brasileirão

O time mineiro tem 45 pontos e ocupa a 13° colocação. Para conquistar uma vaga na libertadores do próximo ano, o Galo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. Dessa maneira o Brasileirão teria um G8 e abriria mais uma vaga.

No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes uma única vaga. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48). Caso o tricolor paulista vença já a próxima partida partida, o Galo não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.