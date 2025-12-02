Cuello retorna de lesão em tempo recorde e impressiona no Atlético-MG
Jogador está liberado para voltar a atuar
Liberado pelo departamento médico do Atlético nesta segunda-feira (2), o atacante Cuello voltou a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A evolução clínica do jogador superou as expectativas iniciais e chamou a atenção da torcida atleticana, já que o tempo de recuperação foi consideravelmente mais curto do que o previsto.
Cuello se lesionou no dia 17 de setembro, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Bolívar. O atleta sofreu uma fratura na fíbula associada a ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia.
Na últimas semana o atacante iniciou o processo de transição com corridas no campo e pequenas atividades com bola e intensificou os trabalhos nos últimos dias, sendo liberado oficialmente para atuar nas partidas 75 dias após se lesionar.
Cuello no Atlético
Antes da lesão, Cuello era um dos melhores jogadores do Galo na temporada. O jogador chegou ao clube mineiro em janeiro de 2025 por aproximadamente R$ 36 milhões e assinou contrato por quatro temporadas. Participou de 40 partidas no ano, marcou seis gols e distribuiu outras seis assistências.
A recuperação recorde de Cuello impressionou a torcida atleticana nas redes sociais, confira:
Situação do Atlético no Brasileirão
O time mineiro tem 45 pontos e ocupa a 13° colocação. Para conquistar uma vaga na libertadores do próximo ano, o Galo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. Dessa maneira o Brasileirão teria um G8 e abriria mais uma vaga.
No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes uma única vaga. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48). Caso o tricolor paulista vença já a próxima partida partida, o Galo não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.
