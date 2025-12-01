Programação semanal do Atlético-MG: reta final e definição no Campeonato Brasileiro

O Atlético entra em uma semana decisiva no Campeonato Brasileiro, com os dois jogos restantes na competição. A equipe ainda luta com uma vaga na Libertadores 2026, mas a missão é difícil, além disso ainda não se livrou de vez do rebaixamento.

O time mineiro tem 45 pontos e ocupa a 13° colocação. Para conquistar uma vaga na libertadores do próximo ano, o Galo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. Dessa maneira o Brasileirão teria um G8 e abriria mais uma vaga.

No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes uma única vaga. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48). Caso o tricolor paulista vença já a próxima partida partida, o Galo não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Programação semanal do Atlético

Confira a agenda semanal do Atlético:

Segunda-feira (01/12) - Treino às 16h na Cidade do Galo

Terça-feira (02/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Quarta-feira (03/12) - Atlético x Palmeiras às 21h30 na Arena MRV (34° rodada atrasada do Campeonato Brasileiro)

Quinta-feira (04/12) - Folga para os atletas, dia livre

Sexta-feira (05/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Sábado (06/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Domingo (07/12) - Atlético x Vasco às 16h na Arena MRV (38° rodada do Campeonato Brasileiro - última rodada)

Momento do Galo

O Atlético chega à reta final da temporada em meio a um cenário de turbulência. Após a derrota na final da Sul-Americana e três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o ambiente está pressionado. Diante do desempenho abaixo do esperado, a torcida já volta suas atenções para o próximo ano, cobrando planejamento e querendo deixar para trás a temporada ruim da equipe.