Programação semanal do Atlético-MG: reta final e definição no Campeonato Brasileiro
Galo faz seus dois últimos jogos na competição nacional e encerra o calendário oficial
O Atlético entra em uma semana decisiva no Campeonato Brasileiro, com os dois jogos restantes na competição. A equipe ainda luta com uma vaga na Libertadores 2026, mas a missão é difícil, além disso ainda não se livrou de vez do rebaixamento.
O time mineiro tem 45 pontos e ocupa a 13° colocação. Para conquistar uma vaga na libertadores do próximo ano, o Galo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil. Dessa maneira o Brasileirão teria um G8 e abriria mais uma vaga.
No entanto a missão é difícil, o Atlético tem que disputar contra cinco concorrentes uma única vaga. À sua frente, ainda com chances estão Bragantino (45), Vasco (45), Grêmio (46), Corinthians (46) e São Paulo (48). Caso o tricolor paulista vença já a próxima partida partida, o Galo não terá mais chances de ir a Libertadores em 2026.
Programação semanal do Atlético
Confira a agenda semanal do Atlético:
Segunda-feira (01/12) - Treino às 16h na Cidade do Galo
Terça-feira (02/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo
Quarta-feira (03/12) - Atlético x Palmeiras às 21h30 na Arena MRV (34° rodada atrasada do Campeonato Brasileiro)
Quinta-feira (04/12) - Folga para os atletas, dia livre
Sexta-feira (05/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo
Sábado (06/12) - Treino às 10h na Cidade do Galo
Domingo (07/12) - Atlético x Vasco às 16h na Arena MRV (38° rodada do Campeonato Brasileiro - última rodada)
Momento do Galo
O Atlético chega à reta final da temporada em meio a um cenário de turbulência. Após a derrota na final da Sul-Americana e três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o ambiente está pressionado. Diante do desempenho abaixo do esperado, a torcida já volta suas atenções para o próximo ano, cobrando planejamento e querendo deixar para trás a temporada ruim da equipe.
