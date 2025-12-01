Rebaixamento voltou a preocupar? Confira a situação do Atlético-MG
Sequência negativa reacendeu alerta no Galo
A sequência de três partidas sem vencer reacendeu o alerta de rebaixamento no Atlético. Mesmo que as chances sejam baixas, a equipe mineira a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro ainda precisa se preocupar com a parte de baixo da tabela.
No momento, o Galo ocupa ocupa a 13° colocação com 45 pontos. São quatro pontos em relação ao Internacional, primeiro time da zona do rebaixamento. Entre eles ainda se encontram Ceará (43), Vitória (42) e Santos (41).
Para não depender de nenhum outro resultado, o alvinegro precisa de uma vitória ou dois empates nas duas últimas partidas restantes, contra Palmeiras (quarta-feira) e Vasco (domingo), ambos na Arena MRV. No entanto, caso isso não aconteça, ainda tem a seu favor uma série de probabilidades que teriam que ocorrer para que a equipe caia à segunda divisão.
Partidas dos concorrentes do Atlético
Ceará: Flamengo (F) e Palmeiras (C).
Vitória: Bragantino (F) e São Paulo (C).
Santos: Juventude (F) e Cruzeiro (C).
Internacional: São Paulo (F) e Bragantino (C)
Fortaleza: Corinthians (C) e Botafogo (F)
Matemática do rebaixamento
Segundo o departamento de estatística da UFMG, as chances do Atlético cair para a segunda divisão são de apenas 0.0428%. Confira a probabilidade das equipes que lutam contra o rebaixamento:
Sport: 100.000%
Juventude: 100.000%
Fortaleza: 69.5%
Santos: 51.4%
Internacional: 40.8%
Vitória: 30.6%
Ceará: 7.5%
Bragantino: 0.15%
Atlético: 0.0428%
Confira a chance de rebaixamento de acordo com cada pontuação no Brasileirão:
47 pontos: 0.000%
46 pontos: 0.030%
45 pontos: 2.272%
44 pontos: 23.673%
43 pontos: 63.174%
42 pontos: 94.092%
41 pontos: 100.000%
