Cuca reconhece má atuação do Atlético-MG em clássico

O Atlético-MG, de Cuca, empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, nesse domingo, pelo Brasileirão. O treinador reconheceu que o Galo não teve uma boa atuação no clássico mineiro.

- Até ontem nós tivemos bom desempenho, todos cobravam o resultado, mas não tá vindo o resultado. Hoje, não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo. Competimos no segundo tempo, saímos com um ponto e tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente nos últimos quinze pontos do Brasileiro fizemos onze. Você não vai ter um um jogo como você quer, da forma que você quer, sem ter as condições ideais.

Jogadores vindo do DM

Cuca revelou que conversou com o DM do Atlético para pedir a liberação de três atletas, Arana, Alan Franco e Menino. O lateral saiu logo no começo da partida por questão física.

Arana não atuava há quase 40 dias. Gabriel Menino entrou no lugar do lateral, o meia estava há praticamente um mês fora dos gramados.

- Eu venho com três jogadores, o Franco, o Gabriel Menino e o Arana, que vem no DM, vem se preparando. O Arana está há 37 dias parado, o Gabriel Menino vinte e poucos, o Franco da mesma forma e a gente pela necessidade puxou os meninos pra jogar, a responsabilidade é minha quando eu faço isso, não é do DM, não é de ninguém.

Cuca comentou sobre a situação dos três atletas. O treinador não demonstra preocupação. Arana e Gabriel Menino deixaram a partida por questões físicas.

- O Gabriel Menino saiu não foi pela lesão dele, levou um pisão no tendão. O Arana sentiu um desconforto, mas não agravou a lesão e o Franco teve um momento que eu fiquei preocupado, mas daqui a pouco ele firmou.