Assista na íntegra à coletiva de Cuca, técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG comandado por Cuca empatou em 2 a 2 com o Vitória nesse domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. O Galo ficou atrás do placar por duas vezes, mas buscou o um ponto dentro de casa. Cuca após a partida conversou com a imprensa.

O Atlético de Cuca ainda não venceu no Brasileirão, a equipe tem dois pontos somados e três gols marcados. Assista a entrevista do treinador atleticano na íntegra:

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA

TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 13 de abril de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Lucas Halter (2'/2ºT) e Matheuzinho (19/2ºT) / Fausto Vera (12'/2ºT) e Igor Gomes (42/2º T)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Arana e Bernard / Willian Oliveira, Raul Cáceres e Janderson.

🟥 Cartão vermelho: Nenhum.

Como foi o jogo

A partida começou com o Atlético tendo maior posse de bola e criando as melhores oportunidades. Hulk teve a melhor chance da primeira etapa. O camisa sete finalizou rasteiro, cruzado, forte, obrigando Arcanjo a fazer uma boa defesa.

O começo da etapa complementar foi o oposto. Logo no começo, Gustavo Mosquito fez boa jogada e cruzou para a área. Lucas Halter apareceu para mandar a bola para as redes, abrindo o placar para o Vitória.

O Galo reagiu e voltou a pressionar em busca do empate. Aos sete minutos, Hulk tabelou com Arana, o camisa 13 invadiu a área e acertou o travessão. Os mandantes seguiram em cima, até que aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Fausto Vera, que cabeceia para empatar a partida.

Atlético-MG x Vitória (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Mesmo com o Atlético melhor na partida, o Vitória aproveitou o contra-ataque com Gustavo e Matheuzinho. O camisa 30 passa por Everson e marca o segundo da equipe visitante.

O Galo pressionou bastante, até o fim. Na reta final, Igor Gomes marcou, aos 42 minutos, o gol de empate. Com oito minutos de acréscimo, os dois times seguiram lutando pela vitória.