Atlético-MG empata com o Cienciano na estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG ficou no empate em 0 a 0 com o Cienciano nesta terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2025. Com o resultado, as equipes levam um ponto cada na estreia pelo grupo H. O líder é o Caracas, da Venezuela, que derrotou o Iquique, do Chile, por 2 a 1.

Cienciano x Atlético-MG: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi morno, com muitos erros de passe no meio-campo. O Galo buscou se resguardar e manter a bola, mas sem ocupar o campo de ataque. Aos sete minutos, Rony teve boa chance após cruzamento de Cuello, mas bateu para fora. Depois, já aos 44'/1ºT, foi a vez de Scarpa desperdiçar chance, desta vez saindo cara a cara com o goleiro após passe de Hulk, mas parou em noa defesa de Bolado. Assim, nada de gols antes do intervalo.

A segunda etapa começou com grande chance para o Atlético logo de cara. Aproveitando passe errado de Arias, Cuello recuperou na ponta-esquerda e acionou Gabriel Menino na entrada da área. De primeira, o meia finalizou fraco, e o goleiro fez a defesa.

Apesar da oportunidade na volta do intervalo, o jogo voltou a ficar pouco movimentado. O cenário mudou quando Hulk tentou surpreender em cobrança de escanteio aos 24'/2ºT e acertou a trave do Cienciano, quase marcando um golaço olímpico. O camisa 7 seguiu perigoso nas bolas paradas e arriscou cobrança de falta de longa distância aos 31', tirando tinta do canto da trave.

Minutos depois, 37', Fausto Vera bateu da quina direita da área. O chute, que parecia despretensioso, tomou altura e acertou o travessão do goleiro Bolado. Já nos acréscimos, foi a vez dos donos da casa levarem perigo com Estrada, que também acertou a trave superior. Mesmo com tantas chances, o zero não saiu do placar em Cusco.

Cienciano e Atlético-MG ficam no empate pela Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O que vem por aí?

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), e recebe o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Cienciano visita o Atlético Grau pelo Campeonato Peruano no sábado (5).

✅ FICHA TÉCNICA

CIENCIANO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru;

🟨 Árbitro: Leandro Rey (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG);

🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG).

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Gómez, Ortiz, Garcés e Torrejón, do Cienciano.

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

CIENCIANO (Técnico: Cristian Leonel Díaz):

Bolado; Estrada, Ortíz, Galeano e Gómez; Arias, Benites (Noronha, aos 24'/2ºT) e Torrejón (Ascues, aos 39'/2ºT); Romagnoli (La Torre, aos 24'/2ºT), Da Silva (Gentile, aos 12'/2ºT) e Garcés.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca):

Everson; Saravia (Natanael, aos 40'/2ºT), Lyanco, Alonso e Caio Paulista (Igor Gomes, aos 40'/2ºT); Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa (Júnior Santos, aos 22'/2ºT); Cuello (Arana, aos 22'/2ºT), Hulk e Rony.