Atlético-MG compra passe do meia Robert Santos

O Atlético-MG adquiriu em definitivo o meia-atacante Robert Santos, que, na temporada passada, esteve emprestado pelo Athletic, de São João del Rey (MG). O jogador, de 21 anos, assinou contrato para continuar no clube até dezembro de 2027.

Robert estava emprestado ao Atlético-MG com passe fixado em cerca de R$ 8 milhões, mas houve nova negociação e o valor foi reduzido - e não revelado. O Galo vai ficar com 60% dos direitos econômicos do meia, e os outros 40% permanecerão com o clube do interior mineiro.

O empréstimo de Robert Santos até o fim da temporada passada foi anunciado em março de 2024, por cerca de R$ 700 mil. O meia-atacante havia se destacado no Campeonato Mineiro, com quatro gols e duas assistências em nove jogos pelo Athletic.

Mesmo com boas chances, Robert Santos foi aprovado

Apesar do bom desempenho no clube do interior, Robert recebeu poucas oportunidades com o técnico Gabriel Milito no Atlético-MG. Foram apenas três jogos pelo profissional, sempre entrando nos minutos finais de partidas pelo Brasileiro.

O jogador chegou até a ser escalado em algumas partidas do time sub-23. Ele fez gol contra o CRB, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em 20 de outubro. Mesmo assim, Robert deixou boa impressão no departamento de futebol, que aprovou sua contratação em definitivo.

Certamente, Robert Santos terá mais chances de jogar no início desta temporada, principalmente porque o Atlético-MG terá de formar duas equipes, uma para o Campeonato Mineiro e outra para os amistosos nos Estados Unidos.

Além da compra de Robert Santos, o Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (31) a chegada dos volantes Gabriel Menino e Patrick. Ambos vieram para o Galo envolvidos na transferência do atacante Paulinho para o Palmeiras. Eles são os primeiros reforços da equipe do técnico Cuca para a temporada 2025.