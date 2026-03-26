Domínguez completa um mês no comando do Atlético-MG em busca de equilíbrio e contundência

O técnico Eduardo Domínguez completou um mês no comando do Atlético. Oficializado pelo Galo no dia 25 de fevereiro, El Barba ainda tem muitos desafios importantes pela frente, principalmente na busca por equilíbrio e maior eficiência da equipe.

O técnico Eduardo Domínguez completou um mês no comando do Atlético. Oficializado pelo Galo no dia 25 de fevereiro, El Barba ainda tem muitos desafios importantes pela frente, principalmente na busca por equilíbrio e maior eficiência da equipe.

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O treinador fez sua estreia no dia 1º de março, contra o América. Após empate sem gols no tempo normal, o Atlético garantiu a classificação para a final do Campeonato Mineiro nos pênaltis. Na decisão, acabou derrotado pelo Cruzeiro, e, a partir daí, voltou suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

Na competição nacional, Domínguez comandou o time em quatro partidas, somando duas vitórias e duas derrotas. Os triunfos aconteceram em casa, enquanto os resultados negativos foram como visitante. Esse é um dos pontos que o treinador busca corrigir: encontrar o equilíbrio, com um melhor desempenho tanto dentro quanto fora de casa.

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Outro aspecto em foco é a falta de contundência ofensiva. Na última partida, contra o Fluminense, o Atlético criou oportunidades suficientes ao menos para empatar, mas acabou sendo derrotado após um erro defensivo que definiu o resultado.

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Em busca do Atlético ideal

Em seis jogos à frente da equipe, Domínguez ainda não repetiu nenhuma escalação. O treinador tem feito testes, promovendo mudanças de jogadores e também de esquema tático. Ao todo, já utilizou 22 atletas, sendo que apenas quatro estiveram presentes em todas as partidas: Éverson, Renan Lodi, Alan Franco e Victor Hugo.

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Apesar disso, Domínguez deixou claro que sua prioridade não é definir um time titular fixo, mas sim consolidar um modelo de jogo consistente. "Não me desespera encontrar os 11 ideais. Precisamos encontrar a equipe, que não é formada apenas por 11, são muito mais", destacou.

O próximo compromisso do Atlético será na quinta-feira da próxima semana (2) contra a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá. Domínguez buscará sua primeira vitória fora de casa no comando da equipe, além de maior equilíbrio e eficiência, tentando transformar em resultado o período de nove dias de treinamentos durante a Data Fifa.