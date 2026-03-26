⁠Atlético-MG cede Arena MRV para equipe da Série B mandar jogo do Campeonato Brasileiro: entenda

O América-MG será, pela primeira vez, mandante de uma partida na Arena MRV que não terá o Atlético como equipe da casa. O acordo entre os clubes permitirá que o Coelho utilize o estádio atleticano para um confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O América-MG será, pela primeira vez, mandante de uma partida na Arena MRV, que não terá o Atlético como equipe da casa. O acordo entre os clubes permitirá que o Coelho utilize o estádio atleticano para um confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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A partida será contra o Botafogo-SP, marcada para a próxima quarta-feira, às 18h, com mando confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol. Inicialmente, o jogo aconteceria na Arena Independência, na quinta-feira (2), às 21h. No entanto, devido à realização de um evento religioso no estádio na sexta-feira (3), não haveria tempo hábil para adequação da infraestrutura, o que motivou a mudança de local e data.

O América estreou com derrota na Série B, perdeu por 3 a 1 para o Goiás. Já o Botafogo goleou o Fortaleza por 4 a 0. Antes, no domingo (29), o Coelho recebe o Caxias às 19h30 no Independência pela recém criada Copa Sul-Sudeste.

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Paulinho, jogador do América na partida contra o Novorizontino na Série B de 2025 (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

América-MG na Arena MRV

Desde a inauguração da Arena MRV, o América já atuou quatro vezes no estádio, sempre em clássicos contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro. Até o momento, o Coelho ainda não venceu na Arena: foram duas derrotas e dois empates.

Agora, diante do Botafogo-SP e atuando como mandante, o América terá a oportunidade de conquistar sua primeira vitória no estádio, além de buscar o primeiro triunfo nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

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O objetivo do clube é claro: voltar à elite do futebol nacional. O Coelho disputa a Série B pela terceira temporada consecutiva, desde 2024 na competição, e ainda tenta garantir o tão desejado acesso à primeira divisão.