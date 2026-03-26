Atlético-MG segue com três jogadores no departamento médico: confira situação

O departamento médico do Atlético segue com três jogadores em tratamento por lesão. O zagueiro Vitor Hugo e volantes Maycon e Índio permanecem sob cuidados médicos e ainda não têm previsão oficial de retorno aos gramados.

O departamento médico do Atlético segue com três jogadores em tratamento por lesão. O zagueiro Vitor Hugo e volantes Maycon e Índio permanecem sob cuidados médicos e ainda não têm previsão oficial de retorno aos gramados.

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Vitor Hugo sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a partida contra o Internacional, no último dia 11. Curiosamente, Maycon teve o mesmo problema físico uma semana antes, durante um treinamento preparatório para o clássico diante do Cruzeiro na final do Mineiro.

Já o jovem Índio enfrenta uma situação mais delicada. O volante sofreu uma entorse com lesões no ligamento cruzado posterior e no ligamento colateral medial. Como parte do tratamento, o jogador está sendo submetido a um procedimento com células-tronco, semelhante ao realizado recentemente por Alexsander.

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O clube não divulga prazos oficiais para o retorno dos atletas. No entanto, pela gravidade das lesões, Vitor Hugo e Maycon devem estar próximos de retomar as atividades na Cidade do Galo, enquanto Índio deve permanecer afastado dos gramados por um período mais longo.

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Recém liberados do dm podem ganhar espaço no Atlético

Recém-recuperados de lesão, o zagueiro Lyanco e o volante Alexsander podem ganhar espaço no Atlético para a próxima partida. Durante a semana de Data FIFA, o técnico Eduardo Domínguez não pode contar com sete jogadores convocados por suas seleções, e o retorno deles a tempo do próximo compromisso ainda é incerto. Esse cenário abre oportunidades para mudanças na equipe.

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Na defesa, Lyanco, que já atuou por alguns minutos contra o São Paulo após se recuperar, pode ganhar espaço na zaga, especialmente diante das ausências de Júnior Alonso, Iván Román e Vitão, todos convocados. No meio-campo, a situação é semelhante. Com Cissé e Alan Franco também a serviço de suas seleções, além da lesão de Maycon, Alexsander surge como opção para ocupar o setor.

O Atlético enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira (2), às 19h, na Arena Condá, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.