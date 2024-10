Palpite: Fortaleza x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro – 16/10/2024

Hulk jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF







Publicada em 16/10/2024 - 03:00

Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue surpreendendo por seguir na briga pelo título da competição. Seu oponente da vez, Atlético-MG, tenta uma reaproximação do G6. O jogo começa às 21h45 (de Brasília) da quarta-feira (16). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista este confronto no Premiere.

Palpite Fortaleza x Atlético-MG

Tendo apenas cinco pontos a menos que o líder da tabela, o Fortaleza continua brigando pelo título da Série A do Brasileirão, feito que seria inédito na história do clube. Enquanto isso, o Atlético-MG segue com o foco na Libertadores da América, mas tem como objetivo principal terminar entre os seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro.

Mais pressionado que seu adversário pelo resultado positivo, o Fortaleza pode ter dificuldade em balançar as redes nesta rodada. O Galo deve adotar uma postura mais retraída durante os 90 minutos e buscar uma possível igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palpite de hoje, sempre fresquinho e com as melhores informações.

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza continua oscilando na reta final do Campeonato Brasileiro. Recentemente, protagonizou excelentes resultados diante do Bahia e do Cuiabá, vencendo ambos os adversários e seguindo no G4.

Porém, decepcionou na performance mais recente diante do Grêmio. Visitando seu oponente no Rio Grande do Sul, não teve maiores chances de pontuar na arena de seu oponente, onde perdeu por 3 a 1.

Mesmo assim, o Tricolor Cearense faz uma de suas melhores campanhas do Brasileirão de todos os tempos. Na terceira colocação ao final da 29ª rodada, tem 55 pontos, que são provenientes de 16 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG faz uma brilhante temporada. Não por conta de suas performances na divisão de elite do futebol brasileiro, mas por seguir firme na briga por dois títulos de grande relevância nesta reta final de 2024.

Recentemente, chegou às semifinais da Copa Libertadores, após superar o Fluminense na fase anterior. Já na Copa do Brasil, encaminhou vaga na decisão ao vencer o jogo de ida da semifinal contra o Vasco, por 2 a 1, na Arena MRV.

Nas duas performances mais recentes do Galo, somou quatro dos seis pontos que disputou no Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, é o nono colocado e tem como principal objetivo terminar entre os seis primeiros.