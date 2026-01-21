Atlético-MG estreia contra o América uniforme alternativo para a temporada 2026

O Atlético divulgou nesta quarta-feira (21) o uniforme alternativo para a temporada 2026. Desenvolvido em parceria com a Nike, o novo modelo branco será estreado nesta noite, no clássico contra o América, na Arena Independência.

O modelo é predominantemente branco, com a gola e a barra das mangas em preto. O símbolo da fornecedora de material esportivo, assim como a borda do escudo, aparece em dourado. Já o kit reserva é completado por calções e meiões também na cor branca.

Dudu com a nova camisa do Atlético (Reprodução Atlético)

Assim como a primeira camisa, o novo uniforme presta homenagem a um dos períodos mais marcantes da história atleticana: o ano de 1971. Naquela temporada, o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez, sob o protagonismo de Dadá Maravilha. O ex-atacante, ídolo do clube, participou da ação de lançamento do novo manto.

A campanha de lançamento do novo manto foi batizada de "A doidera vai pras cabeças", em alusão ao histórico gol de cabeça marcado por Dadá Maravilha, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético em 1971 e marcou para sempre a memória da torcida atleticana. "Inspirada em 1971.

O modelo lançado nesta quarta-feira (21) é destinado exclusivamente ao uso dos atletas e ainda não está disponível para comercialização. A camisa chegará às lojas oficiais do clube apenas em março, quando será colocada à venda para os torcedores.

