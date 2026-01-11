menu hamburguer
Atlético Mineiro

Como o Atlético-MG vai a campo? Confira as opções de Sampaoli para escalar o time contra o Betim

Galo estreia no Campeonato Mineiro nesse domingo às 18h

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/01/2026
06:00
Atletas em treinamento na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atletas em treinamento na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Neste domingo, o Atlético dá início à sua trajetória oficial na temporada 2026. O Galo enfrenta o Betim, às 18h, na Arena MRV, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve optar por uma equipe alternativa. Confira as opções do treinador.

A principal ideia do treinador foi dividir o elenco em grupos e integrar jovens das categorias de base aos trabalhos do time profissional. O objetivo é separar a preparação entre o início do Campeonato Mineiro e o começo do Campeonato Brasileiro, que, de acordo com o novo calendário da CBF, teve seu início antecipado para o fim de janeiro.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético deve entrar em campo com uma equipe alternativa, sem a presença de seus principais jogadores. A proposta de Jorge Sampaoli é utilizar um time formado majoritariamente por jovens das categorias de base, além de atletas que têm sido menos aproveitados no elenco principal.

Paralelamente, os principais seguem em preparação específica visando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de janeiro. O Galo estreia na competição em casa, contra o Palmeiras, em partida que ainda terá data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Jogadores em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores em treinamento na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

As opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Confira a lista dos jogadores que participam dos treinamentos na Cidade do Galo e são opção para a partida:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel Lima e Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael e Renan Lodi
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Hendel Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamady Cissé, Iseppe, Patrick e Reinier
Atacantes: Cadu, Caio Maia, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo Cardoso, Rony, Junior Santos e Tomás Cuello
Lesionados: Lyanco

