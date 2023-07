A Comissão de Arbitragem da CBF, liderada por Wilson Seneme e Péricles Bassols, considerou bem marcado o impedimento do atacante Alan Kardec no gol anulado do Atlético-MG contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O órgão reconheceu que o lance é ajustado, que, segundo Seneme, só é possível chegar à conclusão com ajuda da tecnologia.