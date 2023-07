A Arena MRV, casa do Atlético-MG, já contou com a presença da torcida alvinegra em dois eventos neste ano, sendo o "Nascimento do Campo", em abril, com a demarcação das linhas do gramado e primeiros chutes ao gol e o "Lendas do Galo", neste mês de julho, com a presença de ídolos alvinegros. Porém, o estádio ainda não está 100% e deve contar com um jogo oficial do clube apenas no mês de agosto.