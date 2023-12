Com eliminações dolorosas e instabilidade no comando técnico, o Atlético-MG não correspondeu às expectativas no primeiro semestre de 2023. Porém, sob o comando de Felipão e a parceria de Paulinho e Hulk no ataque, o Galo teve a melhor campanha do segundo turno no Brasileirão e inicia o planejamento para 2024 com otimismo.