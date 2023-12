- Nós conseguimos desagarrar de uma pressão. Temos um elenco grande, mas jogamos com praticamente 15, 16 jogadores. E os jogadores com desgaste, evidentemente por causa da seleção... e esse desgaste aconteceu por jogarmos com esses 15, 16 jogadores. Isso foi nítido. A pressão psicológica foi se desgastando, o time foi perdendo esse gás. Tentamos retomar, com muita determinação, para que eles pudessem retomar a força nesse final. Mas não conseguimos. Infelizmente aconteceu - disse o coordenador.