Com baixa na defesa, Atlético-MG pode ter estreia de zagueiro

Recém-chegado ao Atlético-MG, o zagueiro Ruan Tressoldi pode estrear neste sábado (4), contra o Fluminense, aproveitando a ausência de Lyanco, suspenso. Relacionado nos últimos três jogos, o defensor de 26 anos ainda não foi utilizado, mas disputa a vaga com Iván Román e é opção para o técnico Jorge Sampaoli na 27ª rodada do Brasileirão.

Recém chegado ao Atlético-MG, o zagueiro Ruan Tressoldi pode fazer sua estreia pelo clube neste sábado (4), diante do Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão de Lyanco, devido ao terceiro cartão amarelo, o técnico Jorge Sampaoli considera a possibilidade de escalar o defensor como titular na partida.

continua após a publicidade

Nas últimas três partidas do Galo, duas pelo Brasileirão e uma decisiva pela Sul-Americana contra o Bolívar, na Arena MRV, Ruan esteve relacionado, mas ainda não entrou em campo. Aos 26 anos, o zagueiro aguarda a oportunidade de mostrar seu trabalho.

Para a vaga no setor defensivo, Ruan disputa espaço principalmente com Iván Román, que tem sido utilizado eventualmente pelo treinador.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Chegada ao Atlético

Ruan Tressoldi foi o último reforço contratado pelo Atlético-MG na janela de transferências do meio do ano. O zagueiro chegou ao clube por empréstimo junto ao Sassuolo, da Itália, em uma negociação sem custos para o Galo, que também conta com uma opção de compra ao final do contrato. Contudo, ao desembarcar no Brasil, Ruan não estava em condições de atuar, pois ainda se recuperava de uma artroscopia no joelho direito.

continua após a publicidade

Sua recuperação foi gradual e concluída apenas no final de setembro. Após o retorno aos treinos, Ruan foi relacionado pela primeira vez para o jogo contra o Bolívar, na Arena MRV, válido pela Copa Sul-Americana. Desde então, tem aguardado a oportunidade de entrar em campo e demonstrar seu potencial no sistema defensivo do Atlético.

Carreira do zagueiro

Ruan Tressoldi iniciou sua formação nas categorias de base do Grêmio, onde também fez sua estreia como profissional, em 2017. Após ganhar espaço no time principal, foi negociado em agosto de 2021 com o Sassuolo, da Itália, em transferência definitiva.

continua após a publicidade

No segundo semestre de 2024, foi emprestado ao São Paulo, onde ficou até junho de 2025. Após o fim do vínculo, retornou ao Sassuolo e, em agosto de 2025, acertou sua chegada ao Atlético-MG.