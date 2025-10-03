O Atlético-MG enfrenta o Fluminense neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, buscando subir na tabela. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli contará com os retornos de Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk, que estavam suspensos na última rodada. A expectativa é que todos retomem a titularidade.

No próximo sábado (4), o Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 18h30, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro encara a partida com o objetivo de subir na tabela e se aproximar da parte de cima da classificação.

Para isso, o técnico Jorge Sampaoli contará com o retorno de quatro jogadores importantes, que cumpriram suspensão na última rodada, o empate em 0 a 0 com o Juventude, na Arena MRV. Estão novamente à disposição: Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk.

A expectativa é de que os quatro retornem diretamente ao time titular, reforçando a equipe no confronto. Com isso, o Atlético deve ir a campo com a seguinte formação: Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Reinier), Rony (Biel) e Hulk.

Situação do Atlético no Brasileirão

O Atlético-MG vem de um empate sem gols com o Juventude, na Arena MRV. Apesar do domínio ao longo da partida, o Galo parou na trave e nas boas defesas do goleiro adversário, desperdiçando a oportunidade de conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O time chegou aos 29 pontos, e com o fim da rodada, ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Fase ruim do ataque

O setor ofensivo do Atlético-MG enfrenta uma fase de baixa produção. Já são 12 jogos consecutivos sem que um atacante da equipe marque gols. A última vez que isso aconteceu foi em 14 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, na Arena MRV, quando Cuello e Hulk balançaram as redes.

Desde então, o time tem enfrentado dificuldades para ser efetivo no ataque, mesmo com a utilização de diferentes peças no setor. Ao longo desse período, seis jogadores já passaram pela linha de frente: Hulk, Biel, Rony, Cuello, Junior Santos e Dudu, mas nenhum conseguiu encerrar o jejum.