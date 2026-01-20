'Scarpinha, agora é orar': Scarpa e Willian Bigode se reencontram, relembre a polêmica financeira

Nesta quarta-feira (20), América e Atlético se enfrentam às 21h30 na Arena Independência, em clássico válido pela 4° rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá um ingrediente extra, o reencontro entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode, que estiveram envolvidos em uma polêmica financeira que foi parar na justiça.

Nesta quarta-feira (21), América e Atlético se enfrentam às 21h30 na Arena Independência, em clássico válido pela 4° rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá um ingrediente extra, o reencontro entre Gustavo Scarpa e Willian Bigode, que estiveram envolvidos em uma polêmica financeira que foi parar na justiça.

Os dois foram companheiros de equipe no Palmeiras entre 2018 e 2021. Desde o início de 2024, Scarpa defende o Atlético, enquanto Bigode passou a vestir a camisa do América no começo de 2025.

Na última temporada, os dois não se enfrentaram pelo Campeonato Mineiro. Contratado apenas em março, Willian Bigode não foi inscrito a tempo e ficou fora das partidas da final entre Atlético e América.

Gustavo Scarpa e Willian Bigode pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Relembre a polêmica entre Scarpa e Willian Bigode

Em 2023, Gustavo Scarpa se tornou vítima de um golpe envolvendo investimentos em criptomoedas após ser apresentado à empresa Xland Holding por Willian Bigode, seu ex-companheiro de Palmeiras. Segundo informações dos processos judiciais, o meia do Atlético investiu mais de R$ 6 milhões no esquema, acreditando na promessa de um retorno mensal entre 3,5% e 5%.

De acordo com o relato de Scarpa à Justiça, a Xland utilizou os valores para realizar investimentos, mas não devolveu o montante quando solicitado. Diante da situação, o jogador também entrou com uma ação contra a WLJC, empresa de gestão de capital que tinha Willian Bigode como sócio-proprietário e prestava serviços a outros atletas profissionais.

Antes de realizar o investimento, Scarpa afirma ter recebido garantias de Bigode. Em áudios divulgados inicialmente pela TV Band, Willian assegura confiança na empresa Xland, destacando sua "ética, fidelidade e compromisso".

Após perceber que havia sido lesado, Scarpa comunicou Bigode de que estava sendo orientado por seus advogados a registrar um boletim de ocorrência. Em uma das mensagens, o meia afirma que, por respeito, amizade e consideração, decidiu avisar o ex-companheiro antes de formalizar a denúncia, deixando claro que citaria a WLJC no processo. Na sequência, Scarpa anexou à ação judicial cerca de 250 páginas de conversas trocadas entre os dois.

Em um dos áudios, Scarpa diz:



- Bigode, o meu advogado está me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. Na polícia mesmo (...) Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa - fala o meia.

Willian Bigode respondeu:

- Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Agora, é orar. Fazer o que sei - responde Willian Bigode a um dos áudios do ex-companheiro.

O caso tramita na Justiça desde 2023 e, até o momento, ainda não teve um desfecho.