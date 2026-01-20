América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

América e Atlético se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2026. A bola rola nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência. O jogo terá transmissão da Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O América chega após empatar em 1 a 1 com o Itabirito. O técnico Alberto Valentim escalou uma equipe alternativa visando a partida contra o Galo e foi buscar o empate apenas nos acréscimos com gol de cabeça do zagueiro Nathan.

O Coelhão além do empate venceu as duas primeiras rodadas na competição e soma 7 pontos, liderando o grupo B.

Já o Galo chega pressionado após ainda não ter vencido no Mineiro. Após empatar as duas primeiras rodadas com um time misto, o técnico Sampaoli optou por escalar os principais jogadores contra a Tombense no último domingo (18). No entanto, a expectativa de ver uma vitória tranquila e um bom desempenho foi frustrada com mais um empate e o jejum sem vitórias mantido na temporada 2026.

Com os três empates, o alvinegro soma três pontos e ocupa a terceira colocação do grupo A. O Galo precisa vencer para não se complicar nas rodadas finais da primeira fase e se classificar para as semifinais.

Ficha técnica

América-MG x Atlético-MG

4° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: quarta-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência (Belo Horizonte)

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Murillo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Ricardo Silva e Artur; Felipe Amaral, Person e Yago Souza; Paulo Victor, Thauan e Gabriel Barros.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael , Ruan, Vitor Hugo (Junior Alonso) e Renan Lodi (Kauã Pascini); Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Cuello) e Bernard; Dudu e Hulk (Rony)

