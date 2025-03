Cienciano x Atlético-MG: onde assistir e horário e prováveis escalções

Ficha do jogo CIE ATM Sul-Americana 1ª rodada - Fase de grupos Data e Hora terça-feira, 1° de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru Árbitro Onde assistir

O Atlético-MG visita o Cienciano no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela estreia da Copa Sul-Americana 2025. A bola começa a rolar a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (1). O confronto terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Galo vive uma fase espetacular na temporada. Apesar de ter perdido na estreia do Brasileirão para o Grêmio, pelo placar de 2 a 1, o time sofreu apenas duas derrotas no ano e conseguiu erguer a taça do Campeonato Mineiro.

O Cienciano, por sua vez, vive um momento regular na temporada. O clube conseguiu uma classificação heróica nos play-offs da Copa Sul-Americana após passar nos pênaltis contra a Associação Desportiva Tarma, também do Peru. Porém, na liga nacional, o time se encontra na metade da tabela, com apenas cinco pontos em cinco jogos disputados.

Lyanco, jogador do Atlético-MG, comemora seu gol durante partida contra o América-MG no estádio Mineirão pelo Campeonato Mineiro 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Tudo sobre o jogo entre Cienciano e Atlético-MG pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CIENCIANO X ATLÉTICO-MG

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CIENCIANO (Técnico: Cristian Leonel Díaz): Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada e Arias; Benites, Gómez, Ramúa e Romagnoli; Gentile e Garcés

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca): Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony