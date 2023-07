- Desde o início do ano, vínhamos pensando num plano B, e até num C. Tanto é que a estrutura prevista, Galo Holding, associação, investidores, é a mesma que mantemos para todas. A mudança eram quem seria o investidor. A gente queria um cheque maior para dar conta do investimento. O que temos na mesa é isso. O Peter Grieve é um dos investidores que avançou bastante. Ele ainda pode apresentar um fundo para entrar. O fato é que vinha se falando de controle, junto dos Rs, mas não é isso no momento. O controle é uma SAF caseira, da Galo Holding, com 78% sendo controlado pelo Rs. O Grupo City nunca fez proposta, como a Fenue, nem como QSI, muito relacionado ao perfil do clube. Nunca houve proposta formal. Houve conversas, mas o Atlético não era o perfil do Grupo City. Os perfis não eram o que buscávamos-disse Muzzi, que comentou sobre a negociação com o Grupo City.