Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 12:48 • Belo Horizonte, Minas Gerais

Bernard se apresentou ao Atlético-MG na manhã desta quarta-feira (19). O jogador esteve no CT do clube para exames médicos e testes físicos, além de ser recebido com abraços por membros da comissão e teve primeiro contato com o técnico Gabriel Milito.

Contratado no dia 2 de fevereiro, o atacante acertou os termos com a equipe mineira para o retorno a Belo Horizonte, mas só poderá atuar em campo quando for inscrito no BID - Boletim Informativo Diário da CBF -a partir do dia 10 de julho, na abertura da janela de transferências.

Campeão da Libertadores em 2013, Bernard retorna ao Galo 10 anos depois de sua despedida do clube, quando foi transferido para o Shaktar Donetsk e permaneceu distante do futebol brasileiro. Na última temporada, o jogador foi campeão com o Panathinaikos da Grécia com participação direta no gol do título.

O Atlético prepara um cronograma especial, simulando uma pré-temporada para o atleta. Bernard teve cerca de 15 dias de férias e contará com três semanas de preparação para o começo da nova caminhada com a camisa do Galo.

