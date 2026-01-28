Gol contra em Atlético-MG x Palmeiras revolta torcedores: 'Sem palavras'

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, pela primeira rodada do Brasileirão. Durante o confronto, o lateral Khellven marcou um gol contra, que revoltou os torcedores do clube alviverde.

O lance aconteceu durante o segundo tempo do confronto. O cronômetro marcava 28 minutos, quando Gustavo Scarpa cruzou em direção à área do Galo. Ao tentar afastar a bola, Khellven acabou empurrando ela para o próprio gol.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras se chocaram com o lance. O jogador foi alvo de críticas devido à falha. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Atlético-MG e Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

As equipes iniciaram a partida com muitos erros no meio de campo e poucas chances claras de gol. Apesar de o Palmeiras apresentar leve superioridade na primeira etapa, foi o Atlético-MG quem criou a primeira oportunidade de abrir o placar.

Hulk foi acionado pelo meio, passou por dois defensores e arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. O Palmeiras respondeu em finalização de longa distância de Andreas Pereira.

Na sequência, os visitantes abriram o placar em cobrança de escanteio. Andreas Pereira bateu na primeira trave, e Flaco López ganhou a disputa pelo alto para cabecear para o fundo das redes. Após o gol, o Palmeiras manteve o controle do ritmo da partida, enquanto o Galo abusava das ligações diretas.

Pouco antes dos acréscimos, Victor Hugo aproveitou falha de Murilo, que não conseguiu afastar a bola dentro da área, finalizou com força em direção ao gol de Carlos Miguel. A bola ainda desviou no pé do goleiro antes de entrar.

O Palmeiras começou os 45 minutos finais melhor, mas Ramón Sosa, livre dentro da área, desperdiçou uma chance clara logo aos quatro minutos. Flaco López arriscou de fora da área, e Éverson fez boa defesa. Piquerez também teve uma oportunidade durante uma blitz alviverde.

O Atlético-MG, mesmo recuado, aproveitou uma falha bizarra de Khellven, que, ao tentar afastar um cruzamento, acabou chutando contra o próprio gol, garantindo a virada do Galo.

Em desvantagem, Vitor Roque foi acionado pelo técnico Abel Ferreira e respondeu rapidamente. O camisa 9 aproveitou uma casquinha para avançar em direção à área adversária. Ele chutou em cima do goleiro, mas a bola voltou para ele e acabou entrando no gol.