Atlético-MG x Tombense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
As equipes se enfrentam pela terceira rodada do estadual
Atlético e Tombense se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A bola rola neste domingo (18), às 18h (de Brasília), na Arena MRV. O jogo terá transmissão da Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view) e GeTV (youtube).
Como chegam Atlético e Tombense?
O Atlético chega para o duelo com a Tombense após empatar por 1 a 1 com o North, fora de casa. A equipe enfrentou dificuldades no primeiro tempo, saindo em desvantagem, mas reagiu na segunda etapa e conseguiu o empate com gol de Rony.
Ainda sem vencer na competição, o time mineiro pode ter algumas alterações na escalação, com Sampaoli dando minutos a titulares que ainda não atuaram na temporada 2026. Índio cumpre suspensão automática após expulsão, enquanto Cuello, que sentiu dores na última partida, não deve ter problemas para enfrentar a Tombense.
A Tombense chega para o confronto após ser derrotada pelo Cruzeiro na última quarta-feira (14) por 2 a 1. A equipe sofreu com a forte atuação do adversário no primeiro tempo, terminando a etapa inicial perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, no entanto, conseguiu se reorganizar, diminuir a vantagem e chegou perto de empatar a partida.
Ficha técnica
Atlético-MG x Tombense
3° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo (18) às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view) e GeTV (youtube).
🟨 Arbitragem: Daniel da Cunha Oliveira Filho
🚩 Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello e Rony
Tombense (Técnico: Cristóvão Borges)
Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan
