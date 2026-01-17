Titulares vão jogar? Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra a Tombense
Treinador pode dar minutos a alguns titulares que ainda não entraram em campo na temporada 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (18), o Atlético enfrenta a Tombense, às 18h, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli pode aproveitar a partida para dar minutos a alguns titulares que ainda não entraram em campo na temporada 2026, em busca da primeira vitória do clube no estadual, após dois empates nas rodadas iniciais.
PGR investiga fundo usado por Daniel Vorcaro para investir na SAF do Atlético-MG: entenda
Atlético Mineiro
Agente de Lucas Torreira confirma interesse do Atlético-MG no jogador: confira detalhes
Atlético Mineiro
Quem é Mateo Cassierra, atacante que está no radar do Atlético-MG?
Atlético Mineiro
Na última partida contra o North, Sampaoli não viajou para comandar a equipe, ficando em Belo Horizonte com alguns titulares para realizar treinamentos na cidade do Galo. O auxiliar Diogo Alves assumiu o comando do time.
Para o confronto deste domingo, o Atlético não poderá contar com Índio, que cumpre suspensão automática após expulsão. Já Cuello, que deixou o jogo anterior com dores no pé após um pisão, não deve ter problemas para atuar contra a Tombense.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético
Confira a lista de opções de Sampaoli para escalar o Galo diante da Tombense:
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Zagueiros: Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel Lima e Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael e Renan Lodi
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Hendel Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamady Cissé, Iseppe, e Reinier
Atacantes: Cadu, Caio Maia, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo Cardoso, Rony, Junior Santos e Tomás Cuello
Lesionados: Lyanco, Patrick e Iván Román
Suspenso: Índio
Próximos jogos do Galo no Mineiro
3° rodada (Campeonato Mineiro)
18/01 (domingo), às 16h – Atlético x Tombense - Arena MRV, Belo Horizonte
4° rodada (Campeonato Mineiro)
21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte
5° rodada (Campeonato Mineiro)
25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte
6° rodada (Campeonato Mineiro)
31/01 (sábado), às 16h30 – Pouso Alegre x Atlético - Maduzão, Pouso Alegre
7° rodada (Campeonato Mineiro)
07/02 (sábado), às 18h30 - Galo x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte
8° rodada (Campeonato Mineiro)
14/02 (sábado), às 16h30 - Itabirito x Atlético - Castor Cifuentes, Nova Lima
- Matéria
- Mais Notícias