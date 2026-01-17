menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Titulares vão jogar? Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra a Tombense

Treinador pode dar minutos a alguns titulares que ainda não entraram em campo na temporada 2026

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/01/2026
05:00
Sampaoli comandando o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraSampaoli comandando o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Neste domingo (18), o Atlético enfrenta a Tombense, às 18h, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli pode aproveitar a partida para dar minutos a alguns titulares que ainda não entraram em campo na temporada 2026, em busca da primeira vitória do clube no estadual, após dois empates nas rodadas iniciais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste domingo (18), o Atlético enfrenta a Tombense, às 18h, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli pode aproveitar a partida para dar minutos a alguns titulares que ainda não entraram em campo na temporada 2026, em busca da primeira vitória do clube no estadual, após dois empates nas rodadas iniciais.

continua após a publicidade

Na última partida contra o North, Sampaoli não viajou para comandar a equipe, ficando em Belo Horizonte com alguns titulares para realizar treinamentos na cidade do Galo. O auxiliar Diogo Alves assumiu o comando do time.

Para o confronto deste domingo, o Atlético não poderá contar com Índio, que cumpre suspensão automática após expulsão. Já Cuello, que deixou o jogo anterior com dores no pé após um pisão, não deve ter problemas para atuar contra a Tombense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Cuello em North e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello em North e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

As opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Confira a lista de opções de Sampaoli para escalar o Galo diante da Tombense:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Zagueiros: Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel Lima e Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael e Renan Lodi
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Hendel Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamady Cissé, Iseppe, e Reinier
Atacantes: Cadu, Caio Maia, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo Cardoso, Rony, Junior Santos e Tomás Cuello
Lesionados: Lyanco, Patrick e Iván Román
Suspenso: Índio

Próximos jogos do Galo no Mineiro

3° rodada (Campeonato Mineiro)
18/01 (domingo), às 16h – Atlético x Tombense - Arena MRV, Belo Horizonte

4° rodada (Campeonato Mineiro)
21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte

5° rodada (Campeonato Mineiro)
25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte

6° rodada (Campeonato Mineiro)
31/01 (sábado), às 16h30 – Pouso Alegre x Atlético - Maduzão, Pouso Alegre

7° rodada (Campeonato Mineiro)
07/02 (sábado), às 18h30 - Galo x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte

8° rodada (Campeonato Mineiro)
14/02 (sábado), às 16h30 - Itabirito x Atlético - Castor Cifuentes, Nova Lima

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias