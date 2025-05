Este final de semana é de clássico mineiro. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), no Mineirão, pelo Brasileirão. Cuca vai mandar o que tem de melhor disponível para a partida, mas o treinador ainda possui uma dúvida no setor ofensivo.

Cuello levou o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora do clássico. O ponto é o titular da equipe, sendo um dos jogadores que mais produz no time. Com isso, Cuca terá que fazer uma substituição. Os nomes mais prováveis para assumir a vaga são Bernard e Júnior Santos.

Bernard seria mais uma opção para o meio de campo. O meia ajudaria a equipe a criar jogadas e chegar próximo ao gol. O camisa 11 não possui tanta velocidade e não parte para o um contra um como Cuello, mas tem um passe mais apurado, com uma boa visão de jogo.

Júnior Santos entraria como um atacante. O camisa 37 faria um trio ofensivo com Rony e Hulk, entrando muitas vezes dentro da área. O atacante tem como característica invadir a área, partir em velocidade para cima da marcação. Seria uma opção mais próxima das características de Cuello, mas ainda bem diferente. Júnior é um jogador alto, que pode auxiliar na bola área.

Os dois jogadores iniciaram como titulares na partida dessa quinta-feira, quando o Atlético derrotou o Caracas por 3 a 1, na Arena MRV, pela Sula. Júnior Santos anotou uma assistência. Nos últimos três jogos, o camisa 37 participou diretamente de três gols.

Outros nomes

Além destes dois, Cuca também poderia escolher alguns outros jogadores, como Igor Gomes, Palacios e João Marcelo. Cada um com diferentes características.

Provável Escalação

Cuca deve mandar um Atlético com: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa; Júnior Santos (Bernard), Rony e Hulk.