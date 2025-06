Atlético-MG começa programação para provável estreia de Dudu

O Atlético-MG tem 11 dias para se preparar para a próxima partida. Em um calendário tão cheio quanto o da CBF, isso é algo raro. Com isso, a equipe terá tempo para descansar e treinar. Mas este tempo será ainda mais importante para Dudu, que deve estrear contra o Internacional no dia 12 de junho.

Após a vitória contra o Ceará nesse domingo, Cuca falou sobre o planejamento do Galo neste período sem jogos. A equipe folga nesta segunda e na terça, para depois retornar as atividades.

Mas o que mais chamou a atenção foi que o treinador garantiu que o Atlético terá um jogo treino na Arena MRV neste sábado, para que quem pouco atua ter maior intimidade com o gramado, entre eles Dudu, que ainda não jogou.

- A gente para segunda e terça, porque a gente vai viajar, vamos chegar lá cinco, seis da manhã, vamos descansar segunda e terça, a quarta trabalha. Pretendo fazer um jogo treino lá na Arena, para alguns jogadores que ainda não conhecem o gramado, eles poderem se adaptar um pouquinho. Mais para quem não está jogando, isso lá no sábado já está programado. Mas a ideia é essa, dar um pouco de jogo para quem não está jogando, inclusive para o Dudu.

Dudu no Galo

Dudu deve ser inscrito pelo Galo no BID nesta segunda. A janela para o Super Mundial de Clubes foi aberta nesse domingo, com isso, Dudu já pode ser inscrito pelo Atlético.

A tendência é que Dudu seja titular no jogo contra o Internacional, na Arena MRV, ás 21h30 (de Brasília), no dia 12. O atacante vem treinando bem e com o elenco, além de ter ritmo de jogo, após atuar pelo Cruzeiro nesta temporada. Com isso, é muito provável que ele comece como titular a partida.

O atacante usará a camisa 92, número escolhido pela torcida atleticana. A numeração é uma provocação ao Cruzeiro, remetendo a maior goleada da história do clássico, que ocorreu em 1927, quando o Galo venceu a Raposa por 9 a 2.