Análise: As escolhas de Sampaoli no Atlético-MG diante do Del Valle

Independiente del Valle e Atlético empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (21), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Confira como o técnico Sampaoli armou o time na partida, e as mudanças fundamentais ao decorrer do jogo.

O Atlético buscou um empate heroico jogando na altitude de Quito, com gol nos acréscimos da partida. O técnico Jorge Sampaoli valorizou o empate, onde, segundo ele, "geralmente os times saem derrotados".

Visando fortalecer o time e deixar a equipe mais compacta, o treinador alvinegro começou com um esquema diferente, com mais homens no meio de campo e apenas um atacante de mobilidade para contra atacar o adversário.

A defesa foi a mesma do último jogo contra o Corinthians, com Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan. Após o jogo contra o timão o técnico havia afirmado ter realizado testes no setor para o jogo contra o del Valle. A linha defensiva pareceu estar mais acertada na marcação, mas ainda deixou muitos espaços entre os zagueiros e os alas, permitindo as infiltrações e bolas enfiadas . Foi assim que a equipe equatoriana teve seu pênalti marcado, após lançamento nas costas da zaga, Ruan derrubou Mercado e o juiz, em uma decisão polemica, apontou a marca da cal.

O setor de meio campo teve a entrada de Gabriel Menino para compor o lado direito, como ume espécie de ala direito. A ideia era reforçar a marcação pelo lado do campo e dar opção de saída de bola, com Menino que tem bom passe vertical. O plano não funcionou, Menino estava em uma noite ruim, errando passes e desconexo com a defesa. Não conseguindo cumprir o papel tático esperado, o jogador saiu no intervalo, dando espaço para Nanatael.

Na frente, a escolha de Sampaoli para o Atlético, foi um ataque de mobilidade, com apenas Rony. O jogador se movimentou bastante mas na maioria das vezes, ou estava muito isolado, brigando com os zagueiros adversários bolas lançadas, ou a bola não chegava para que ele definisse com qualidade.

Rony foi a escolha para o ataque do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Substituições de Sampaoli deram certo no Atlético

Se o time inicial do Atlético não deu certo, as mudanças realizadas por Sampaoli na parte final surgiram efeito e foram cruciais na busca pelo empate. No gol marcado pelo Galo, dois jogadores que entraram estiveram diretamente ligados, com assistência e gol.

Entraram no time no segundo tempo, Natanael, Dudu, Hulk, Biel e Caio. O treinador alvinegro empurrou o time para frente e fez com que a equipe tivesse volume ofensivo, podendo criar uma pressão no final até achar o gol.

Em uma boa tabela, Dudu enfiou para Hulk que invadiu a área e devolveu para o camisa 92, que empurrou para as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa do Atlético. O time poderia até ter saído com uma vitória, caso o gol tivesse saído mais cedo, mas este só foi ser marcado nos acréscimos, aos 47 da segunda etapa.