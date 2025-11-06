Atlético-MG vence por três gols de diferença, algo que não acontecia há cinco meses

O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quarta-feira (5) na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo foi efetivo e conseguiu marcar três gols em uma mesma partida, algo que não acontecia desde Maio desse ano.

Um dos problemas que vinha assombrando o Atlético era a falta de efetividade do ataque. Os resultados e a fase ruim que rondavam o Galo semanas atrás parecem caminhar para uma melhora, e isso se passa principalmente com a melhora do setor ofensivo da equipe.

A última vez que o Atlético venceu por três gols de diferença foi no dia 21 de Maio, quando bateu o Maringá por 4 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. De lá pra cá, foram 34 partidas sem conseguir o placar elástico.

Como foi Atlético e Bahia?

O jogo entre Atlético e Bahia se decidiu inteiramente no segundo tempo. Por mais que a primeira etapa tenha sido bastante movimentada, com chances de lado a lado, foi na segunda que as principais ações da partida ocorreram.

Kanu, zagueiro do Bahia foi expulso aos sete do segundo tempo, fazendo o Galo tomar conta do jogo. A partir daí foi pressão total e não demorou para que o primeiro gol saísse. Hulk aproveitou uma sobra de seu próprio chute e marcou seu gol de número 500 na carreira profissional. Depois dois gols em sequência, Igor Gomes em uma belíssima cobrança de falta e Biel fecharam a conta.

Gol de número 500 de Hulk (Foto: Denis Dias / Gazeta Press - Denis Dias)

Situação do Galo no Brasileirão

A vitória diante do Bahia fez com que o Atlético chegasse a 40 pontos, ganhando duas posições em relação ao início da rodada, agora ocupa a 11° colocação. São sete pontos de vantagem para o Santos, primeiro time da zona do rebaixamento, mas que ainda joga na rodada.