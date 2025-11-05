Atlético-MG e a busca por relações sócio afetivas, analisa auxiliar de Sampaoli

O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quarta-feira (5) na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli estava suspenso e não ficou à beira do campo, Diogo Alves auxiliar do argentino comandou o time nesta noite.

Após a partida, Diego concedeu entrevista coletiva e analisou o contexto do jogo, com Atlético tendo um jogador a mais desde os sete minutos da segunda etapa. A partir daí o time se impôs e conseguiu marcar três gols em sequência concretizando a vitória. Confira o que disse o auxiliar sobre o triunfo:

"Eu acredito que a vitória é incontestável. Mesmo antes da expulsão, havia um domínio, havia um controle da ação ofensiva."

Relações sócio afetivas do Atlético

Uma questão que Diogo Alves frisou bastante na coletiva foi a busca por encontrar relações sócio afetivas. Isso seria nada mais do que as relações entre os jogadores, na qual eles se entendem, entendem a maneira de jogar, correr, pensar, proporcionando um jogo coletivo que possa buscar resultados positivos. Confira:

"Nosso objetivo é recuperar individualmente alguns jogadores, é potencializar uma forma coletiva que com certeza daria a nossa equipe o maior protagonismo. Hoje, por coincidência ou não, a gente começa a encontrar que jogadores vão encontrando sua melhor forma dentro de um contexto coletivo. Dentro de uma equipe que vai encontrando uma melhor maneira, que vai encontrando melhores relações sócio afetivas."

O auxiliar ainda analisou uma dessas relações sócio afetivas que foram construídas e vem dando certo:

"São as relações sócio-afetivas que a gente busca constantemente. E claramente uma relações que temos encontrado é essa relação do próprio Dudu com Arana. É uma carta na manga bem segura, que a gente tem conhecimento. "