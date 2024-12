Battaglia pode trocar o Atlético-MG pelo River Plate em 2025

O volante argentino Battaglia pode deixar o Atlético-MG nesta janela de transferência. O destino do jogador seria o River Plate, que, segundo a imprensa argentina, estaria interessado em Battaglia, a pedido do técnico Marcelo Gallardo. O jogador, de 33 anos, tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2025.

Segundo a TyC Sports, canal de televisão de esportes da Argentina, Gallardo gostaria de contar com o volante na próxima temporada para a disputa da Copa Libertadores. Aliás, o interesse é antigo, e o clube monitora o jogador há alguns meses. A diretoria do clube de Buenos Aires, no entanto, ainda não procurou o Atlético-MG para iniciar as negociações.

Ainda segundo a imprensa argentina, o River calcula que teria de investir cerca de 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões) para levar o jogador de volta ao futebol argentino. Como o contrato de Battaglia com o Atlético-MG termina em dezembro de 2025, a partir de julho, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Nesse caso, o Galo não receberia nenhum valor pela transferência.

Atlético-MG tem interesse por zagueiro brasileiro da Premier League

Battaglia contesta informação de influenciador

Battaglia usou as redes sociais, neste sábado (14), para desmentir que tenha ficado incomodado com a postura de outros jogadores do grupo atleticano na reta final da temporada - o influenciador Lucas Tanaka noticiou que o argentino teria percebido falta de empenho dos companheiros.

- Com todo respeito vou te perguntar, eu falei isso em público ou em alguma entrevista? Os resultados, sejam vitoriosos ou não, são responsabilidade de todos! Eu incluído. Por favor não criem polêmica onde não existe. E deixem descansar o elenco na paz. Obrigado.” – escreveu o jogador.

O volante Battaglia chegou ao Atlético-MG em abril de 2023, vindo do Mallorca, da Espanha, por indicação do então técnico argentino Eduardo Coudet. Nesta temporada, com outro treinador argentino, Gabriel Milito, o jogador foi aproveitado mais como zagueiro. Em 2024, ele disputou 56 jogos e marcou quatro gols. Ao todo, são 90 partidas e cinco gols de Battaglia com a camisa alvinegra.