Figuras da torcida: Seu Laerte é a cara do Atlético-MG

Não é segredo que o Atlético-MG tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Os atleticanos são conhecidos por sempre acreditarem, pelo apoio e pelo amor incondicional pelo clube. E não há exemplo melhor do que é ser atleticano do que o Seu Laerte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Com 85 anos, Laerte José Balbino, mora em Pedro Leopoldo, cidade que fica a cerca de 40 quilómetros de Belo Horizonte, é conhecido por enorme maioria da torcida atleticana. Famoso por sempre acompanhar os embarques e desembarques dos jogadores do Atlético há mais de 30 anos, Seu Laerte esbanja humildade, simpatia e carisma.

Amor pelo Galo

Nascido em um distrito próximo a Sabará (região metropolitana de Belo Horizonte), Seu Laerte se apaixonou logo cedo pelo Galo. Com quase 10 anos, foi a um jogo pela primeira vez, com o seu avô. Se tratava de nada mais, nada menos do que um clássico, entre Atlético e Cruzeiro, no Independência. Laerte conta que o avô, atleticano, disse que o deixaria escolher o time de coração, mas que assim que os times entraram em campo, ele decidiu rapidamente.

continua após a publicidade

- Meu avô me levou em um Atlético e Cruzeiro, em 1949/50. Quando Cruzeiro entrou, o estádio estava todo calado, quando Galo entrou começou a festa, a charanga cantando, e aí não tive dúvida, escolhi o Galo. Ele me pegou nos braços e comemorou.

Daí em diante, Laerte fez de tudo para ir nas partidas do Galo, mesmo que não morando na mesma cidade. A paixão pelo Atlético sempre falou mais alto.

continua após a publicidade

Seu Laerte trabalhou ao longo de 30 anos na estrada de ferro, ferrovia que liga Belo Horizonte ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Em agosto de 1994 se aposentou.

Inquieto em casa após a aposentadoria, Seu Laerte optou por um antigo amor, acompanhar o Galo. Então decidiu visitar o Centro de Treinamento do Atlético, a Cidade do Galo. Na porta, não foi permitida sua entrada, mas deu um jeito.

- Não me deixaram entrar, no outro dia fui de novo. Até que um dia uma moça chamada Andréia levava muitos meninos para entrar lá. Um dia ofereci ajuda pra ela. Ela falou com o presidente e ele liberou. Depois disso eu ia todos os dias eu ia assistir os treinos.

Além de ir aos treinos, Seu Laerte passou a ir até o aeroporto, para prestar apoio aos jogadores do Atlético no embarque e desembarque de jogos fora de Belo Horizonte, são mais de 30 anos estando presente praticamente toda vez. Se tornou figura conhecida no Aeroporto de Confins, se ele é visto lá, já sabem que o time do Galo está chegando.

Libertadores 2013

Após o título da Libertadores em 2013, Seu Laerte cumpriu uma promessa feita em caso de título. Ele caminhou mais de 20 quilómetros, desde a sua casa até a Cidade do Galo, como forma de agradecimento pelo título.

- Eu saí de Pedro Leopoldo até a Cidade do Galo com a bandeira nas costas a pé, saí 7h30, 25 km, meus netos foram comigo com medo de eu passar mal, eles cansaram mais do que eu.



Família

Como boa parte dos atleticanos da sua geração, Seu Laerte tem como grande ídolo Reinaldo, um dos, se não o maior nome da história do Atlético. O torcedor fez questão de homenagear o seu ídolo. Laerte tem oito filhos, e todos tem o nome iniciado com a letra "R", de Reinaldo.

Laerte já teve que escolher entre a família e o Galo, e a decisão? Foi a mais antiga paixão.

- Um dia foi aniversário da minha neta de 15 anos e eu fui ao jogo Atlético e Grêmio.

Eu falei que gosto muito delas, das minhas netas, mas minha paixão é o Galo. Por isso não abro mão. Para mim é Galo.

Homenagens do Galo

Além de ser figurinha carimbada entre a torcida, Seu Laerte também é muito conhecido e valorizado dentro do clube. Ele viajou três vezes com a delegação atleticana, a convite do próprio Atlético. Em 2021, ele foi presenteado com uma cadeira cativa na Arena MRV, para acompanhar todos os jogos da primeira temporada do time em casa.

Em 2024, o Instituto Galo o levou para assistir a final da Copa Libertadores, na Argentina, contra o Botafogo.

Mas a maior homenagem que Seu Laerte recebeu até aqui do clube, sem dúvidas foi fazer parte da Arena MRV. O rosto dele está grafitado no muro do estádio, eternizado para toda a torcida o ver.

- Eu estava internado com pneumonia, minhas meninas foram me visitar e me falaram da homenagem. Quando falaram comecei a tremer. Ai eu melhorei e minha neta me levou lá.