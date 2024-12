Atlético-MG terá dificuldade para melhorar desempenhos recentes

O Atlético-MG não terá força máxima na 55.a. edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galinho será dirigido pelo ex-zagueiro Leonardo Silva, auxiliar-técnico da categoria Sub-20, e não poderá contar com alguns jogadores de maior destaque da base. Eles vão jogar pelo time alternativo que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, enquanto os titulares estarão na pré-temporada nos Estados Unidos.

Na primeira fase, o Atlético-MG está no grupo 5, com sede em Francana. A estreia será dia 3 de janeiro, contra o Guarani-SP, no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, às 21h30, com transmissão ao vivo pelo Sportv. No dia 6, o Galinho enfrenta o Nova Iguaçu-RJ, às 17h15; e, na última rodada, dia 9, joga contra o time da casa, a Francana, às 21h30. Os dois primeiros colocados se classificam para a segunda fase.

Com os desfalques, a expectativa é que o Atlético-MG não consiga interromper a série de desempenho ruins nas últimas edições da tradicional competição. Campeão em 1975, 1976 e 1983, o Galinho não chega às oitavas de final desde 2020. Em 2022, foi até a segunda fase (em 2021, não houve disputa por causa da pandemia de Covid-19); em 2023, parou na terceira fase; e neste ano foi eliminado pela Sfera na segunda etapa, depois de conseguir três vitórias na fase de grupos.

Em 2024, Atlético-MG foi eliminado no primeiro mata-mata da Copinha (Foto: Bruno Sousa/Atlético-MG)<br>

Nos últimos 10 anos, o Atlético-MG esteve nas fases finais apenas quatro vezes: na semifinal em 2014, nas quartas de final no ano seguinte, e nas oitavas de final em 2019 e 2020.

Técnico do Atlético-MG terá desfalques importantes na Copinha

A lista de 30 inscritos tem jogadores com idades entre 16 e 19 anos, que fazem parte das categorias Sub-17 e Sub-20. Entre as ausências, destaque para o atacante Mateus Iseppe, de 18 anos, autor de belos gols pela base e que deve ter a primeira chance no profissional no Estadual. O zagueiro David Kauã e o meia Zé Phelipe, de 19 anos, também não vão disputar a Copinha.

Os nomes mais conhecidos que estarão à disposição de Leonardo Silva, zagueiro campeão da Copa Libertadores de 2013, são os do goleiro Pedro Cobra e do lateral Kauã Pascini, que já estiveram na Seleção Brasileira de base, e o do atacante João Teixeira, de 16 anos, artilheiro do Sub-17 no ano, com 25 gols em 49 jogos.

Veja a lista de inscritos do Atlético-MG e a idade de cada um:

Goleiros: Bernardo (17), Estevan (17), Kaio (16) e Pedro Cobra (18)

Zagueiros: Kazim (19), Samuel Deus (16), Vitão (16) e Yan Feres (17)

Laterais: André Luiz (17), João Vilela (17), Lucas Souza (18), Pascini (16) e Pedro Oliveira (18)

Meio-campistas: Coutinho (17), Gabriel Pfeifer (19), Índio (16), Kauan Guilherme (19), Luiz Peu (16), Mathias (16), Pedrinho (18) e Peterson (18)

Atacantes: Alisson Souza (19), Assef (16), Cauã Soares (16), Jhonathan (18), João Teixeira (16), Kauã Rodrigo (17), Pedro Ataíde (19), Vinicinho (17) e Yann Neves (17).