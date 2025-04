Atlético-MG: Hulk e Scarpa se juntam ao elenco nesta quinta-feira

O Atlético-MG vive momento corrido na temporada. Empatou com o Caracas nessa quarta-feira, na Venezuela, e já enfrenta o Mirassol neste sábado, pelo Brasileirão. Hulk e Scarpa, que foram poupados na Sul-Americana, encontram o restante do elenco atleticano em São José do Rio Preto (SP).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O grupo do Galo viaja direto da Venezuela para São Paulo, sem voltar para Belo Horizonte, com isso os jogadores que ficaram na capital mineira irão de encontro ao restante do staff atleticano.

O artilheiro do Atlético na temporada, Hulk ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos de fortalecimento muscular. Enquanto isso, Scarpa não viajou por conta do nascimento do segundo filho.

continua após a publicidade

A volta dos jogadores vem em boa hora, após uma atuação decepcionante do Atlético. Sem Hulk e Scarpa, o Galo sofreu na Venezuela, não criando grandes oportunidades. O único gol marcado pelo clube mineiro na partida foi do jogador adversário, sendo assim, nenhum jogador atleticano balançou as redes nessa quarta.

Cuca comentou sobre

Após o empate, Cuca falou sobre o retorno dos atletas e do time titular. O treinador com todos os desfalques adotou um novo esquema.

- É uma outra situação, né? Lá a gente vai ter um time titular, que hoje, por necessidade, não tivemos, não foram um, ou dois jogadores, foram meia dúzia de jogadores que não jogaram. Lá a gente tem um time titular e vai jogar em cima de um resultado positivo, que foi o último jogo que a gente teve.

continua após a publicidade

Novo desfalque?

Gabriel Menino sentiu e foi substituído na partida contra o Caracas. O meia teve constatada uma entorse no joelho esquerdo, com isso não deve atuar contra o Mirassol. Alan Franco pode surgir como novidade, o equatoriano vai ser reavaliado nesta quinta, em caso de ter condições, o volante viaja para São José com Hulk e Scarpa para reforçar o Atlético.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).