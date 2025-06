Não é novidade que o Atlético-MG está em busca de um primeiro volante. Cuca sempre deixou clara a intenção de contar com um jogador da posição. Em um encontro com jornalistas na Arena MRV nessa quarta-feira, Paulo Bracks revelou que o Galo conversou com Fred, que começou no clube, mas que o volante negou de momento.

Segundo o diretor do Atlético, Fred pretende cumprir o contrato que possui na Turquia, no Fenerbahçe. O vínculo do volante com os turcos é até meados de 2027.

O jogador de 32 anos começou a carreira no Atlético e se revelou atleticano. Quando está de férias, Fred visita Belo Horizonte e vai à jogos do Galo. Na partida contra o Internacional no último dia 12, o volante estava presente na Arena MRV.

Busca por um volante

Bracks garantiu que o Atlético buscará um volante para disputar a titularidade. O executivo apontou que a agressividade e capacidade de perseguição ao adversário portador da bola são as principais características que o clube busca.

Atualmente, Fausto Vera que é da posição, não vem sendo utilizado. Segundo Bracks, o volante não se adaptou ao estilo de jogo de Cuca. Com isso, uma negociação envolvendo o camisa oito do Galo não é descartada, sendo até provável.

Reapresentação do elenco

Os jogadores do Atlético-MG estão de férias, em decorrência do Super Mundial de Clubes. Antes, o grupo iria se reapresentar nesta sexta-feira (27), porém o cube divulgou que a nova data será no dia 30, próxima segunda-feira.

A mudança ocorreu, segundo o clube, em comum acordo com os jogadores. Havia um combinado que caso o Atlético vencesse as duas últimas partidas do Brasileirão antes da parada, os atletas teriam o final de semana de folga. Porém esses dias serão descontados no período de férias do fim do ano. Veja a nota do clube.

"Em face das notícias veiculadas sobre a reapresentação do elenco, O Galo esclarece que os atletas retornarão na 2ª feira, dia 30 de junho, visando à preparação para a partida do dia 12 de julho, contra o Bahia."

"A reapresentação aconteceria nesta 6ª feira, dia 27 de junho, porém houve um acordo interno com o grupo de jogadores na véspera da partida contra o Ceará que, se atingissem a meta de vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, os atletas ganhariam o final de semana, com esses dias sendo descontados no período de férias do final do ano."