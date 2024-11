Atlético-MG tem na Libertadores chance de “salvar” a temporada

Atlético entra em campo no dia 30 de novembro para disputar a taça da Conmebol Libertadores contra o Botafogo, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Com um pé na conquista do título da Copa do Brasil, o Atlético-MG não conseguiu reverter a vantagem do Flamengo, neste domingo (10), na Arena MRV, e se despediu do sonho de ser campeão no torneio. Sem tempo para sofrer, o time de Gabriel Milito tem na Conmebol Libertadores a única oportunidade de erguer mais um troféu na temporada, além de carimbar a vaga para a competição continental em 2025.

Com um calendário apertado de jogos, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, Milito se viu "obrigado" a fazer um rodízio de jogadores para suportarem o desgaste físico gerado nos duelos.

Na última quarta-feira (6), o Galo entrou em campo contra o Atlético-GO com um time modificado em função da decisão deste domingo, mas os reservas saíram do Estádio Antônio Accioly sem conquistar os três pontos em cima do lanterna da competição.

Desempenho no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Galo não vem apresentando uma sequência de vitórias e vem oscilando no torneio. Com 41 pontos e na 11ª posição, o time mineiro tem 10,7% de chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

A classificação do Atlético nas últimas 10 rodadas do Brasileirão é relativo a uma campanha de um time que luta contra a entrada no Z-4, na 15ª colocação, com oito pontos conquistados em nove jogos, sendo duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 29,63%.

Após a derrota para o Flamengo, Milito reforçou que o objetivo do Galo é estar focado em conqusitar uma vaga no torneio continental em 2025.

-Nosso desejo é que o Atlético-MG jogue a Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão e precisamos de uma grande remontada para isso, e também pela final da Libertadores. Trabalharemos para tentar conseguir - afirmou o argentino.

O Galo enfrenta, mais uma vez, o Flamengo, dessa vez pelo returno do Brasileirão. Nesta quarta-feira (13), às 20h, o time mineiro encara o rubro-negro no Maracanã.

No dia 30 de novembro, é a cartada final de Gabriel Milito. O Atlético enfrenta o Botafogo, pela final da Libertadores. Em jogo único, as equipes disputam o troféu mais cobiçado do continente em solo neutro, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina.