Atlético-MG: Equipamentos para impedimento semiautomático são instalados na Arena MRV
Tecnologia deverá ser utilizada ainda nesta temporada no Brasileirão
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O Atlético informou nesta terça-feira (25) que concluiu a instalação dos equipamentos necessários para a implementação do sistema de impedimento semiautomático. A tecnologia deve começar a ser utilizada no Campeonato Brasileiro já nesta temporada.
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O processo contou com a atuação de equipes especializadas e representa mais um avanço na modernização da arbitragem no futebol brasileiro. O coordenador de tecnologia da Arena MRV, Rafael Carvalho, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado no estádio:
— Nós já passamos por algumas etapas do processo, como o recebimento de todos os equipamentos, a instalação dos cabeamentos, e hoje finalizamos o processo de instalação do sistema de impedimento semiautomático. Serão ao todo 28 iPhones posicionados ao redor do estádio, que serão interligados ao sistema da Genius Sports — disse Rafael.
Nos próximos dias, uma equipe da CBF realizará, na Arena MRV, os ajustes finais do sistema, incluindo a calibração das linhas e a execução de testes operacionais antes da liberação oficial para uso em partidas.
Com a conclusão dessa etapa, a expectativa é que o estádio esteja plenamente preparado para receber jogos com a nova tecnologia, alinhando-se aos padrões adotados pelas principais ligas do futebol mundial.
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O que é e como funciona o semiautomático?
O sistema de impedimento semiautomático é uma tecnologia que auxilia a arbitragem na identificação de posições de impedimento de forma mais rápida e precisa. Ele utiliza câmeras especiais instaladas no estádio para rastrear, em tempo real, a posição dos jogadores e da bola, criando um modelo digital das jogadas.
Com esses dados, o sistema identifica automaticamente o momento do passe e traça linhas virtuais que indicam a posição dos atletas em campo. A informação é enviada para a equipe do VAR, que faz a validação final antes da decisão do árbitro. Dessa forma, o processo se torna mais ágil, reduz erros humanos e aumenta a confiabilidade das marcações.
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