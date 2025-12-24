Atlético-MG se mantém no topo de ranking da CBF mesmo após temporada difícil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada 2026. Apesar de uma campanha abaixo das expectativas, o Atlético conseguiu manter uma posição de destaque, permanecendo entre as principais equipes no pelotão de frente da lista.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada 2026. Apesar de uma campanha abaixo das expectativas, o Atlético conseguiu manter uma posição de destaque, permanecendo entre as principais equipes no pelotão de frente da lista.

O ranking é elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.

Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640. Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, a Copa passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking. (por Pedro Brandão)

Posição do Atlético no ranking

O Galo aparece no ranking na 4° colocação com 13.696, apenas 164 pontos atrás do Palmeiras, 3° colocado. Confira o top 20 do ranking e as pontuações dos clubes:

1° Flamengo - 16.314

2° Corinthians - 14.930

3° Palmeiras - 13.860

4° Atlético - 13.696

5° São Paulo - 13.556

6° Fluminense - 13.006

7° Botafogo - 12.834

8° Athletico-PR - 12.656

9° Bahia - 12.632

10° Vasco - 11.330

11° Cruzeiro - 11.010

12° Grêmio - 10.636

13° Fortaleza - 10.382

14° Internacional - 10.014

15° Red Bull Bragantino - 9.802

16° Santos - 8.852

17° Juventude - 8.426

18° Atlético-GO - 7.476

19° América - 7.429

20° Vitória - 7.205

