Atlético-MG se mantém no topo de ranking da CBF mesmo após temporada difícil
Galo segue no pelotão de frente na lista dos clubes
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada 2026. Apesar de uma campanha abaixo das expectativas, o Atlético conseguiu manter uma posição de destaque, permanecendo entre as principais equipes no pelotão de frente da lista.
O ranking é elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.
Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640. Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, a Copa passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking. (por Pedro Brandão)
Posição do Atlético no ranking
O Galo aparece no ranking na 4° colocação com 13.696, apenas 164 pontos atrás do Palmeiras, 3° colocado. Confira o top 20 do ranking e as pontuações dos clubes:
1° Flamengo - 16.314
2° Corinthians - 14.930
3° Palmeiras - 13.860
4° Atlético - 13.696
5° São Paulo - 13.556
6° Fluminense - 13.006
7° Botafogo - 12.834
8° Athletico-PR - 12.656
9° Bahia - 12.632
10° Vasco - 11.330
11° Cruzeiro - 11.010
12° Grêmio - 10.636
13° Fortaleza - 10.382
14° Internacional - 10.014
15° Red Bull Bragantino - 9.802
16° Santos - 8.852
17° Juventude - 8.426
18° Atlético-GO - 7.476
19° América - 7.429
20° Vitória - 7.205
