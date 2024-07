Atlético-MG reage à reclamação de jogadores e dá resposta sobre gramado

Copiar Link

Publicada em 28/07/2024

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na noite deste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, vários jogadores do Atlético-MG reclamaram sobre as condições do gramado da Arena MRV.

Tudo iniciou com Guilherme Arana que fez duras críticas ao campo. Ele foi seguido por Hulk, Bernard entre outros jogadores. Até mesmo Yuri Alberto, ainda no intervalo, lamentou as condições do campo.

A diretoria alvinegra, todavia, respondeu sobre a situação. O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disse que é preciso reconhecer o problema e garantiu que tomará providências em breve.

-A gente tem consciência, a gente reconhece que o gramado está muito ruim, e para consertar, primeiro, saber que está ruim. Primeiro, tem que reconhecer o erro. Mas estamos aí para fazer a troca de todo gramado - iniciou em entrevista à "Rádio Itatiaia".

-Temos um jogo, acho que nós vamos ficar dez dias depois que jogar contra o CRB aqui, a gente deve ficar dez dias sem jogar na Arena MRV, só na Libertadores. A gente está preparando para ver se a gente consegue trocar todo gramado, vamos ver se a gente consegue. Aí a gente resolve o problema até o final do ano - finalizou.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou 28 pontos e está na nona colocação. Vale ressaltar que o clube mineiro tem dois jogos a menos que outros adversários que estão na parte superior da tabela.