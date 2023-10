Treinado à época por Marcelo Oliveira, o Atlético bateu o Palmeiras, de Cuca, por 1 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão daquele ano. O gol da vitória foi marcado pelo volante Leandro Donizete. Com o resultado, o Galo chegou à quinta posição daquele Brasileiro, com 26 pontos. Já o Palmeiras era o líder e seguiu na ponta, com 32. Aquela foi a primeira derrota do time paulista no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. O Verdão terminou o campeonato campeão, enquanto o alvinegro mineiro foi o quarto colocado.