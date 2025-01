Atlético-MG: Everson está confiante para início da temporada

O goleiro Everson está otimista quanto ao desempenho do Atlético-MG na temporada 2025, apesar das poucas contratações feitas pelo clube até o momento. A equipe inicia, nesta quinta-feira (16), o período de treinos em Orlando (EUA). Haverá atividade em dois períodos no Centro de Treinamentos do Orlando City.

continua após a publicidade

- Toda temporada que se inicia tem essa situação de contratações, de amigos da temporada anterior que acabam saindo… Novos jogadores vão chegar, com certeza. A diretoria está trabalhando para trazer mais reforços para que a gente possa melhorar mais ainda a capacidade da nossa equipe – disse o goleiro atleticano.

Até agora, o Atlético-MG tem três novidades no grupo para 2025: os volantes Gabriel Menino e Patrick, que vieram do Palmeiras, e o lateral-direito Natanael, ex-Coritiba, que, apesar de não ter sido apresentado oficialmente, está com a delegação nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG: 24 jogadores viajaram para os Estados Unidos

Um dos jogadores mais experientes e um dos líderes do grupo, Everson acredita que o Atlético-MG novamente vai brigar por títulos nesta temporada:

- Que seja ainda mais uma equipe boa, que brigue por títulos, vitoriosa para que a gente possa fazer um grande ano de 2025 – afirmou.

Para goleiro Everson, Atlético-MG é o time a ser batido no Estadual

Para Everson, o Atlético-MG começa o Campeonato Mineiro como “a equipe a ser batida”, na busca pelo hexacampeonato:

- Somos pentacampeões. Sabemos que o campeão é sempre a equipe a ser batida, e não vai ser diferente este ano. A equipe sub-20 e mais alguns jogadores profissionais vão nos representar em três jogos enquanto estivermos fora. Espero que eles façam bons jogos e nos represente bem. Quando voltarmos, também temos que representar bem o Atlético para buscar o hexacampeonato, que é de suma importância para a história do clube – avaliou.

continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, o Atlético-MG disputa duas partidas, pela FC Series, a antiga Florida Cup: contra o Cruzeiro, às 17h (de Brasília), sábado (18), e diante do Orlando City, no sábado (25), ambas no Inter&Co Stadium, em Orlando.