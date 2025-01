Atlético-MG: 24 jogadores viajam para os Estados Unidos

O Atlético-MG divulgou nesta quarta-feira (15) a lista dos 24 jogadores que viajam nesta manhã para a pré-temporada nos Estados Unidos. A novidade é a presença do lateral-direito Natanael, ex-Coritiba, cuja contratação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube. O Galo vai disputar duas partidas pela FC Series: contra o Cruzeiro, sábado, às 17h (de Brasília), e, dia 25, contra o Orlando City, ambas no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Natanael estava em Belo Horizonte desde segunda-feira (13) e encerrou os exames médicos e avaliações. Segundo assessoria do Atlético-MG, os dois clubes estão finalizando questões burocráticas para a assinatura de contrato por quatro anos. A transferência vai custar R$ 9 milhões, com o Coritiba permanecendo com 10% do atleta.

Outras novidades na lista são os dois reforços contratados pelo Atlético-MG até o momento: os volantes Gabriel Menino e Patrick, que vieram do Palmeiras, na negociação do atacante Paulinho. Um estreante na equipe profissional é o goleiro Kaio, de apenas 16 anos.

Não estão na delegação o volante Paulo Vítor, o meia Robert Santos e o goleiro Gabriel Delfim, que deverão ser aproveitados na equipe que disputará as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG estreia no Estadual domingo (19), contra o Aymorés, em Ubá. No dia 22, enfrenta o Democrata-GV, no Mineirão, e, no dia 26, joga contra o Pouso Alegre, em Pouso Alegre.

O atacante Alisson, que interessa ao Botafogo, também não integra o grupo por estar com a Seleção Brasileira sub-20 no Campeonato Sul-americano, na Venezuela.

Veja a lista dos jogadores do Atlético-MG que seguem para os Estados Unidos:

Goleiros: Everson, Gabriel Átila e Kaio

Laterais: Saravia, Guilherme Arana, Natanael e Rubens

Zagueiros: Alonso, Fuchs, Igor Rabello, Lyanco e Rômulo

Volantes: Fausto Vera, Alan Franco, Otávio, Gabriel Menino e Patrick

Meias: Gustavo Scarpa, Bernard e Igor Gomes

Atacantes: Hulk, Deyverson, Palacios e Caio Maia